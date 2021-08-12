Критический уровень инфляции установлен на уровне 12%, – Стратегия экономической безопасности

Стратегия экономической безопасности до 2025 года предусматривает критический уровень инфляции 12%, тогда как значение целевого ориентира роста потребительских цен установлено в соответствии с целевым показателем Нацбанка – 5%.

Такие параметры Стратегии закреплены указом президента №347/2021 от 11 августа, передает Интерфакс-Украина.

При этом целевым уровнем роста ВВП в документе указано 6% в год, тогда как правительственный прогноз роста экономики на 2021 год – 4,1%.

Целевой показатель валовых международных резервов Украины установлен стратегией на уровне пяти месяцев импорта (при нынешнем показателе 4,1 месяца импорта), критическая граница резервов – три месяца импорта.

Согласно стратегии, критический уровень теневой экономики определен в 25% ВВП, целевой показатель – 13% ВВП.

По оценке Министерства экономики, уровень теневой экономики в 2020 году вырос до 30% объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году.

Документ также устанавливает критическую границу дефицита госбюджета на уровне 3% ВВП с поправкой на то, что эта норма не касается 2021 и 2022 годов. Целевой диапазон дефицита госбюджета – 2-3% ВВП. При этом отношение госдолга к ВВП не должно превышать критическую границу в 60%, а целевой уровень – 50%.

На конец 2020 года соотношение госдолга к ВВП составляло 53,9%, а показатель соотношения государственного и гарантированного государственного долга к ВВП на указанный период составил 60,9%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне и 1,3% – в мае. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.