Госспецсвязи зафиксировала сокращение количества кибератак на государственные ресурсы
Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, около 97% из них были сетевыми атаками прикладного уровня. Также зафиксировали и заблокировали 1 DdoS-атаку.
Кроме того, система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировала 746 581 подозрительное событие, что на 42% меньше, чем на предыдущей неделе:
- попыток получения прав пользователя – 36%;
- попыток получения прав администратора – 19%;
- нарушений корпоративной политики безопасности – 21%;
- подозрительного исполняющего кода – 7%;
- обнаружения сетевого ВПС – 9%;
- другое – 8%.
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 1 863 киберинцидента.
Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (44%) и фишинга (55%).