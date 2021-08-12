Турецкая Baykar планирует построить в Украине научный центр и центр производства беспилотников

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Baykar намерена инвестировать в Украину, и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", – сказала она.

По ее словам, проектом предусмотрены 100%-инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Озден также сообщила, что Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).

Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", – резюмировала Озден.

Компания Baykar создана более 30 лет назад, и за это время прошла путь от производителя деталей для автомобилей до ведущего всемирно известного производителя БПЛА с числом работников 1600 человек.