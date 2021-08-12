"Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова
Соответствующую телефонограмму ЦТЛ разослал на все региональные филиалы "Укрзализныци", сообщает отраслевое издание Rail.insider.
"В связи с уменьшением количества рабочего парка полувагонов перевозчика условных групп "ЦТЛ-ПВ-новые", "ЦТЛ-ПВ" и, как следствие, фактической невозможностью обеспечения заявок пользователей услуг, в соответствии с п. 5.2.2 "Условий предоставления услуг перевозки с согласованными сроками и объемами в собственных вагонах перевозчика по результатам электронных торгов (аукциона) (Приложение 1-9 к "договору оказания услуг по организации перевозки грузов ..."), что напрямую угрожает возникновению фактической (согласно условиям договора) финансовой ответственности перевозчика перед пользователями услуг, запрещается с 20 часов 01 мин суток 08.08.2021 до отмены, – подача под погрузку полувагонов с обозначением ЦТЛ, кроме как для обеспечения заявок по предоставлению трансфера с согласованными сроками и объемами по результатам электронных торгов ("долгосрочные контракты")", – говорится в документе.
Компаний, с которыми заключены долгосрочные контракты четыре: ООО "Метинвест-Шиппинг" (бенефициар – Ринат Ахметов), ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" (Ринат Ахметов), ООО "Интвайс" (Сергей Осокин), ООО "Ника Транс Логистика" (Дмитрий Фирташ).
В свою очередь член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook подтвердил введение ограничений на подачу вагонов, но пояснил это штрафными санкциями, предусмотренными в долгосрочных договорах.
"По поводу решения запретить подачу вагонов, то правда, как всегда, посередине. Контракты "Укрзализныци" с "Метинвестом" имени Жмака-Ираклия накладывают огромные штрафы на "Укрзализныцю". Почему они подписали такие контракты на 3 года (!) с такими условиями, и не получив санкции от набсовета, должны разбираться правоохранители. Но контракты действующие, и поэтому вагоны идут "Метинвесту", чтобы избежать штрафов", – написал Лещенко.
Он добавил, что пересмотр контрактов должен стать задачей для нового и.о. главы правления "Укрзализныци".
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина. Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.
Напомним, еще в апреле после своего назначения и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявлял о планах добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов. Однако этого так и не произошло.
Ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной – на уровне 480 грн/день при стартовой цене 800 грн. Крупнейшим победителем аукционов на аренду вагонов с такой ценой стало ООО "Метинвест-Шиппинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.