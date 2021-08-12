"Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова

С 8 августа филиал "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализнцыи" запретил подачу под погрузку собственных вагонов, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых получили компании Рината Ахметова.

Соответствующую телефонограмму ЦТЛ разослал на все региональные филиалы "Укрзализныци", сообщает отраслевое издание Rail.insider.

"В связи с уменьшением количества рабочего парка полувагонов перевозчика условных групп "ЦТЛ-ПВ-новые", "ЦТЛ-ПВ" и, как следствие, фактической невозможностью обеспечения заявок пользователей услуг, в соответствии с п. 5.2.2 "Условий предоставления услуг перевозки с согласованными сроками и объемами в собственных вагонах перевозчика по результатам электронных торгов (аукциона) (Приложение 1-9 к "договору оказания услуг по организации перевозки грузов ..."), что напрямую угрожает возникновению фактической (согласно условиям договора) финансовой ответственности перевозчика перед пользователями услуг, запрещается с 20 часов 01 мин суток 08.08.2021 до отмены, – подача под погрузку полувагонов с обозначением ЦТЛ, кроме как для обеспечения заявок по предоставлению трансфера с согласованными сроками и объемами по результатам электронных торгов ("долгосрочные контракты")", – говорится в документе.

Компаний, с которыми заключены долгосрочные контракты четыре: ООО "Метинвест-Шиппинг" (бенефициар – Ринат Ахметов), ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" (Ринат Ахметов), ООО "Интвайс" (Сергей Осокин), ООО "Ника Транс Логистика" (Дмитрий Фирташ).

В свою очередь член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook подтвердил введение ограничений на подачу вагонов, но пояснил это штрафными санкциями, предусмотренными в долгосрочных договорах.

"По поводу решения запретить подачу вагонов, то правда, как всегда, посередине. Контракты "Укрзализныци" с "Метинвестом" имени Жмака-Ираклия накладывают огромные штрафы на "Укрзализныцю". Почему они подписали такие контракты на 3 года (!) с такими условиями, и не получив санкции от набсовета, должны разбираться правоохранители. Но контракты действующие, и поэтому вагоны идут "Метинвесту", чтобы избежать штрафов", – написал Лещенко.

Он добавил, что пересмотр контрактов должен стать задачей для нового и.о. главы правления "Укрзализныци".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина. Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Напомним, еще в апреле после своего назначения и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявлял о планах добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов. Однако этого так и не произошло.

Ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной – на уровне 480 грн/день при стартовой цене 800 грн. Крупнейшим победителем аукционов на аренду вагонов с такой ценой стало ООО "Метинвест-Шиппинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.