РГК готовит газовые сети в трех областях к приему биометана

"Региональная газовая компания" начала подготовку газораспределительных сетей в Винницкой, Хмельницкой и Черниговской областях к использованию биометана. Общая мощность биометановых заводов, для которых готовят точки входа в распределительную систему, составляет около 50 млн кубометров "зеленого" газа в год.

Как сообщает пресс-служба компании, операторы ГРМ, работающие под брендом РГК в трех областях, получили от Биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) предложения и технические параметры для подключения к газораспределительным сетям четырех биометановых заводов.

"Доступ к системе газораспределения позволит биометановым производствам в полной мере реализовать свой потенциал. Наша задача – обеспечить эффективный контроль качества "зеленого" газа и механизм гарантированного газоснабжения в случае теоретически возможных перебоев поставок биометана. Новшества никак не отразятся на потребителях", – сказал глава департамента стратегического развития РГК Станислав Казда.

В частности, в Винницкой области оператор ГРМ готовит к подключению к сетям два биометановых проекта совокупной мощностью около 20 млн кубометров газа в год. В Хмельницкой и Черниговской областях этот показатель составляет около 30 млн кубометров – для двух производителей биометана.

"Биометановый потенциал Украины – до 8 млрд кубометров в год. Нужно готовится к нарастающим темпам подключения к газовым сетям таких проектов. В каждой области будет несколько десятков крупных производителей биометана , которым необходим доступ к "трубе", – сказал глава UABIO Георгий Гелетюха.

Напомним, РГК и UABIO с мая 2021 года сотрудничают в рамках подписанного Меморандума. Колаборация направлена на развитие использования синтетических газов и наработку технологий в рамках European Green Deal для интеграции с европейскими рынками. С августа 2020 года РГК реализует водородный проект – исследования работы газовых сетей с водородом и его смесями на пяти спецполигонах в сотрудничестве с научным консорциумом, в который вошли институты НАН Украины и государственные университеты. В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Еврокомиссии.

РГК – сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, повышения качества обслуживания клиентов и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.