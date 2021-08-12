В центре Киева на три дня ограничат движение ради сьемок программы телеканала Коломойского

В центре Киева 23-25 августа ограничат движение по ряду улиц ради съемок праздничной студии ТСН телеканала "1+1" ко Дню Независимости.

Соответствующее распоряжение №1738 от 10 августа обнародовано на сайте Киевской городской администрации.

Согласно документу, съемки запланированы с 00:00 понедельника, 23 августа, до 20:00 среды, 25 августа, на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-а на улице Золотоворотской).

В связи с этим с 12:00 понедельника, 23 августа, и до 00:00 среды, 25 августа, движение по указанным улицам будет ограничено.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по итогам проведения внеплановой проверки не установил нарушений в изменениях структуры собственности каналов группы "1+1 медиа" Игоря Коломойского из-за появления среди его совладельцев структур Виктора Медведчука, поскольку их доля составляет только около 8%.

Ранее из декларации Виктора Медведчука за 2019 стало известно, что его женаОксана Марченко является конечным бенефициаром Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и "ТЕТ".

При этом в документах о структуре собственности каналов, обнародованных на их сайтах, указано, что Bolvik Ventures Ltd контролируется Игорем Суркисом, а Оксана Марченко в документах не упоминается. Bolvik Ventures Ltd опосредованно владеет 24,6% канала "1+1", 24,5% канала "ТЕТ" и 24,5% канала "2+2".