Обанкротившийся баскетбольный клуб "Азовмаш" задолжал "Укрэксимбанку" 4,7 миллиарда

Суд признал банкротом ООО "Баскетбольный клуб "Азомаш" и открыл ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение Хозсуд Запорожской области принял 10 августа, передает Finbalance.

Перед этим, 6 июля, суд признал денежные требования государственного "Укрэксимбанка" к должнику на сумму 4,72 млрд грн (как обеспеченные залогом), а также требования Государственной налоговой службы на 935 тыс. грн и требования ООО "Мариупольская машиностроительная компания" на 2,4 млн грн.

При этом еще в декабре 2019 года Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск ликвидатора "ВТБ Банка" к ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" и решил взыскать с баскетбольного клуба в счет погашения задолженности ЧАО "Азовэлектросталь" в сумме 76,3 млн грн и 1,26 млн грн гостиничный комплекс "Европейская" в Мариуполе общей площадью 2 226,8 кв. м, а также спортивно-оздоровительный комплекс в Мариуполе общей площадью 4 279,4 кв. м. Последний сейчас выставлен на продажу частным лицом за 8 млн грн.

В госреестре учредителями ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" указаны ЧАО "Азовэлектросталь" и ЧАО "Торговый дом Азовобщемаш". Обе эти компании признаны банкротами.

В госреестре конечными бенефициарами ЧАО "Азовэлектросталь" указаны Azovmashinvest Holdings Limited (ранее СМИ связывали ее в том числе с Юрием Иванющенко) и Светлана Савчук – вдова покойного президента "Азовмаша" и нардепа от "Партии регионов" Александра Савчука.