Литва прекратит транзит удобрений из Беларуси из-за санкций США

Литва прекратит транзит калийных удобрений производства предприятия "Беларуськалий" в декабре.

Об этом министр транспорта и коммуникаций страны Марюс Скуодис сообщил литовскому изданию 15min.lt, передает Радио Свобода.

"С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за предоставленные в Литве услуги в евро, а не только в долларах... С декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву", – заявил министр.

В свою очередь глава госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") Мантас Бартушка заявил, что после прекращения транзита белорусских калийных удобрений и других белорусских грузов могут потребоваться государственные субсидии на содержание инфраструктуры, передает Интерфакс-Украина.

"Похоже, приближается тот момент, когда грузы (из Беларуси, – ред.) остановятся, это означает, что в год мы не получим около 60 млн евро выручки, а вся литовская цепочка логистики не получит более 100 млн евро выручки… Конечно самыми важными являются грузы "Беларуськалия", мы на сегодняшний день больше не возим грузы нефти и грузы гродненского "Азота". По нашим подсчетам, в год может потребоваться около 60 млн евро субсидий на инфраструктуру", – сказал Бартушка.

По его словам, субсидии нужны, чтобы не перекладывать растущие расходы на инфраструктуру на других клиентов, прежде всего, промышленных, в противном случае придется примерно на 30% повысить железнодорожные тарифы.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия", а белорусских грузов в целом – 18-19 тонн.

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Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского "Абсолютбанка".

Санкции в отношении "Беларуськалия" введены на основании того, что компания является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став "источником незаконного богатства для режима" Александра Лукашенко.

Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено 4 месяца. При этом предусмотрен запрет на заключение новых контрактов на покупку продукции у предприятия.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси осуществляет "Белорусская калийная компания" (БКК). Непосредственно "Беларуськалий" не занимается поставками хлоркалия на внешние рынки. Доля "Беларуськалия" в БКК составляет 48%, госмонополисту "Белорусская железная дорога" принадлежит 42% акций трейдера, государственной страховой компании "Белэксимгарант" – 10%.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.