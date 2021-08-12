Немецкий перевозчик FlixBus запустит автобусные рейсы из Калуша в Одессу

Автобусный оператор FlixBus с 20 августа открывает новый внутренний маршрут по Украине - N3350 Калуш-Одесса.

Как сообщили в компании, маршрут будет пролегать от Калуша (Ивано-Франковская область), через Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Умань в Одессу, передает Интерфакс-Украина.

Автобусы будут курсировать с частотой пять раз в неделю в августе и сентябре, и три раза в неделю - начиная с октября.

В Одессу автобус будет прибывать утром, а обратно будет отправляться вечером. Из Калуша выезд планируется в 16:45, в Ивано-Франковске он будет в 17:20, в Тернополе - в 19:50, в Хмельницком - в 21:55, в Одессе - в 8 утра. Назад из Одессы отправление в 20:00, в Тернополь автобус прибывает в 7 утра, в Ивано-Франковск - в 10:30, в Калуш - в 11:25.

На новой линии будут работать автобусы, которые имеют фирменное зеленое брендирование и полные стандарты FlixBus.

Ранее сообщалось, что 7 августа FlixBus запустил новую международную линию из Украины - из Харькова в Варшаву.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты.

В июне 2019 года FlixBus заявил об открытии представительства в Украине, 7 июля 2020 года объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.