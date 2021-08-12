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АМКУ оштрафовал три компании на 46 миллионов за сговор на тендере по ремонту дорог

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АМКУ оштрафовал три компании на 46 миллионов за сговор на тендере по ремонту дорог
Антимонопольный комитет Украины обнаружил причастность трех компаний: ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", дочернего предприятия ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" - "Винницкий облавтодор" и ООО "Шляхбуд" к искажению результатов торгов по процедуре закупки "Эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Винницкой области (дополнительно)".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет о тендере Службы автомобильных дорог в Винницкой области Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), который состоялся в 2019 году.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. Победителем в процедуре закупки стало общество с ограниченной ответственностью "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина".

Как установил АМКУ во время расследования, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена.

"Учитывая выявленные факты, Комитет на заседании 12 августа признал действия ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", ГП "Винницкий облавтодор" ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" и ООО "Шляхбуд" нарушением закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. За нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму 45,86 млн грн", – сказано в сообщении.

Также в АМКУ напомнили, что, согласно закону Украины "О публичных закупках", субъекты хозяйствования признаны АМКУ нарушителями закона "О защите экономической конкуренции" и лишаются права участвовать в торгах на три года.

Джерело:  АМКУ
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