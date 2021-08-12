Почти все овощи "борщевого набора" за год подорожали, – Госстат

С июля 2020 года по июль 2021 года подорожали почти все овощи "борщевого набора", кроме картофеля.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Среди овощей "борщевого набора" с июля 2020 года по июль 2021 года подешевел только картофель (на 6,9%; до 11,79 грн за кг). Морковь за указанный период подорожала на 22,4% (до 17,73 грн за кг); свекла – в два раза (до 15,12 грн за кг); капуста – на 15,2% (до 7,26 грн за кг); репчатый лук – на 69,5%, до 11,49 грн за кг).

Яблоки с июля 2020 года подешевели на 43,7% и в июле 2021 года в среднем по Украине стоили 21,42 грн за кг.

Ранее сообщалось, что внутренний рынок украинских органических продуктов в 2020 году возрос на 3% по сравнению с 2019 годом – до 709 млн грн ($26,4 млн по текущему курсу), всего реализовано 7,85 тыс. тонн произведенных в Украине продуктов органического происхождения.