Акции Moderna и BioNTech резко упали на фоне эффективности вакцин

Акции биотехнологических компаний Moderna и BioNTech 11 августа резко упали на фоне сообщений о том, что Европейский союз изучает возможные побочные эффекты от их вакцин против COVID-19.

Об этом пишет Market Insider, передает LIGA.net.

Ценные бумаги немецкой компании BioNTech, котирующиеся на бирже Moderna и США, упали на 19%. Падение Moderna еще больше отодвинуло акции от рекордного максимума, достигнутого в понедельник, 9 августа. Акции Pfizer упали на 4%.

К закрытию акции Moderna потеряли 15,64%, BioNTech - 13,76%, а американской компании Pfizer - 3,9%.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что начало оценку отчетов о кожной эритреме и воспалении почек, появившихся после вакцинации с использованием Comirnaty, разработанного Pfizer и BioNTech, и Spikevax, продукта от Moderna.

Акции Moderna 9 августа выросли на 17% до рекордного максимума закрытия, отчасти после того, как вакцина от коронавируса получила одобрение для использования в Австралии, а Швейцария одобрила вакцинацию для инъекций молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет. Стоимость Moderna в понедельник выросла почти на $200 млрд, что стало результатом массового роста более чем на 360% в течение года.

Чистая прибыль производителя вакцин от COVID-19 американской биотех компании Moderna составила $2,8 млрд по итогам второго квартала. Годом ранее компания зафиксировала чистый убыток в $117 млн.

3 августа Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что квартальная выручка Moderna подскочила в 65 раз благодаря продаже вакцин.