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АМКУ обнаружил сговор на тендере по переселению жителей Русановских садов

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АМКУ обнаружил сговор на тендере по переселению жителей Русановских садов
Антимонопольный комитет (КМКУ) признал ООО "Управляющая Компания "Приват", ООО "Мирбо ЛТД" и ООО "ПКП "Укрдорбуд" причастными к сговору на тендере на строительство дач для переселения жителей Русановских и Воскресенских садов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет о тендере, проведенном коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" в 2019 году.

Открытые торги проводились на закупку работ по дачной застройке с целью переноса Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов в Деснянском районе Киева. Общая ожидаемая стоимость закупки составляла более 219 млн грн.

"В то же время Антимонопольный комитет установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах. Таким образом, конкуренция в ходе торгов между ними была устранена", – сказано в сообщении.

Учитывая установленные факты 12 августа АМКУ оштрафовал указанные компании за нарушение закона "О защите экономической конкуренции" на общую сумму 1,66 млн грн. Кроме того, им запрещено участвовать в публичных закупках в следующие 3 года.

Как сообщалось, жители Русановских садов в Киеве протестуют против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста. Для выполнения указанных работ 259 садовых участков Русановских и Воскресенских садов подлежат отселению. В качестве компенсации часть владельцев попадающих под снос домов получат новые дачи на ул. Радистов в поселке Быковня.

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