White Rock Management предпринимателя Сергея Тронь запустила новый дата-центр в Швеции

Компания White Rock Management украинского предпринимателя Сергея Тронь сообщила о запуске второго зарубежного дата-центра. Новый центр обработки данных обустроен на севере Швеции и является частью стратегии глобального расширения бизнеса White Rock Management.

Об этом сообщается на сайте компании White Rock Management.

"White Rock Management стоит на позициях формирования глобальной сети дата-центров по всему миру. Чтобы масштабировать бизнес на международных рынках, реализовать успешные кейсы по созданию современных центров данных, важно найти подходящие условия для учреждения подобных предприятий. В первую очередь обеспечить энергетические потребности с минимизацией затрат и вреда среде", — подчеркнул Сергей Тронь.

Энергетические потребности нового дата-центра White Rock Management обеспечивают возобновляемые источники энергии. В шведском центре обработки данных создана высокопроизводительная и отказоустойчивая информационная инфраструктура для нужд корпоративных и частных клиентов.

Выгодные климатические условия, низкая стоимость электроэнергии, различные налоговые льготы и поддержка местных органов власти делают регион привлекательной площадкой для обустройства инновационных бизнесов. Именно в этом регионе был открыт первый европейский центр данных Facebook.

Сегодня в Швеции работает свыше 150 дата-центров, в которые за весь период развития было инвестировано $1,6 млрд. Среди клиентов шведских центров данных — NASDAQ, Amazon Web Services и другие цифровые гиганты.

Напомним, что летом 2021 года компания White Rock Management открыла первый зарубежный дата-центр в Республике Казахстан мощностью более 100 МВт.

В дальнейшем планируется открытие таких объектов в Северной Америке, а также возобновление работы современного дата-центра в Украине.

White Rock Management – компания, которая специализируется на создании многофункциональных дата-центров по всему миру. Главный фокус White Rock Management – искусственный интеллект, потоковые вычисления, рендеринг и блокчейн.

Основателем компании является Сергей Тронь – украинский предприниматель, инвестор международного уровня. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: IT, логистика, энергетика.