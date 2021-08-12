Тиражи изданных в Украине книг выросли с начала года на треть

По состоянию на 9 августа в Украине издано 5975 названий книг и брошюр, общий тираж которых составил 5,46 млн экземпляров. По сравнению с таким же периодом 2020 года количество изданных книг в этом году выросло на 17%, а их тираж увеличился на 36%.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета телевидения и радиовещания со ссылкой на данные Книжной палаты Украины.

При этом подавляющее большинство наименований книжной продукции вышло на украинском языке – 4 615 названий тиражом 4,52 млн экземпляров. Еще 772 издания (тиражом 586,1 тыс. экземпляров) вышли на русском, а 668 – на других языках. Кроме того, в течение этого года издано 3080 авторефератов диссертаций.

Госкомтелерадио напоминает, что в соответствии с законом "Об обязательном экземпляре документов" все издатели обязаны направлять экземпляры всех изданий, в том числе повторных и дополнительных тиражей, учреждению "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова".