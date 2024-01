Dragon Capital Фиалы покупает Трускавецкий завод минеральных вод

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Dragon Capital investments ltd купить кипрскую компанию Frolovia limited, которая владеет Трускавецким заводом минеральных вод в Украине.

Соответствующее решение антимонопольный орган принял на заседании 12 августа, сообщает пресс-служба АМКУ.

Кроме этого, Комитет разрешил разрешение кипрским компаниям Dragon Capital investments ltd и International distribution systems ltd (IDS) на согласованные действия в виде выполнения положения о воздержании от конкуренции, предусмотренного п.8.4 договора купли-продажи акций компании Frolovia ltd, который две указанные компании подписали 19 мая 2021 года.

Кипрская компания Frolovia limited владеет украинским ПИИ ООО "Аква-Эко", контролирующим Трускавецкий завод минеральных вод. На нем разливается минеральная вода под ТМ "Трускавецкая", передает Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль ООО "Аква-Эко" в 2020 году сократилась в 2,6 раза – до 5,3 млн грн, а выручка – на четверть, до 59,76 млн грн.

Согласно данным на сайте крупнейшей в Украине группы компаний по разливу минеральных вод IDS Borjomi Ukraine, на общем собрании 27 мая 2020 года акционеры компании приняли решение продать принадлежащую IDS часть в уставном капитале ООО "Аква-Эко" компании Frolovia ltd за 29,25 тыс. грн.

На сайте IDS Borjomi Ukraine также указывается, что в состав группы компаний входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и Трускавецкий завод минеральных вод, Миргородский завод минеральных вод , дистрибьюторская компания IDS Aqua Service, Голопристанский завод ГП "Нова Ком".

Группа компаний выпускает минеральную воду под ТМ Borjomi, "Моршинская", "Моршинка", "Миргородская", "Миргородская лагидна", "Трускавецкая", Aqua Life, "Аква Няня", "Аляска".

Dragon Capital Investments Limited входит в состав группы компаний Dragon Capital, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Томаш Фиала.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.