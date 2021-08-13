"Укрзализныця" изменит маршрут поезда из Киева в Чоп

С 19 сентября начнет курсировать двугрупнный поезд №13/14-113/114 Киев-Солотвино, Чоп, благодаря которому значительно сократится время в пути. Ранее на маршруте курсировал поезд №13/14 Киев-Чоп-Солотвино.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвин прибывать в 11:19 (вместо 13:52, как было раньше). В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а в Киев прибывать в 10:44.

Кроме того, теперь маршрут поезда № 13/14 будет проходить через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а маршрут поезда № 113/114 - через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

Кроме того, в период празднования Дня Независимости Украины Укрзализныця продлевает маршрут еще одного поезда. Так, 20 августа поезд № 64/63 будет курсировать по маршруту Киев-Константиновка (вместо Киев-Харьков). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20. Пассажирам, которые путешествуют из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд №264 Константиновка-Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54.

Поезд №64/63 изменит маршрут и 25 августа. В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо маршрута Харьков-Киев). Со станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 06:03. Время отправления из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова до Лисичанска на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд №237 Киев-Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.