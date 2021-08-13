Украина с начала года сократила экспорт электроэнергии на 24%

Украина в январе-июле 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 24,1% (на 678,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,13 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

В частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 16,6% (на 295,2 млн кВт-ч) – до 1,78 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 39,8% (на 353,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 534,1 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову сократился на 13,2% (на 17,2 млн кВт-ч) – до 113 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-июле 2021 года не осуществлялись (против 12 млн кВт-ч – в Беларусь за семь месяцев 2020 года).

В июле 2021 года украинский экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 2,8 раза больше, чем в июле 2020 года (133 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-июле 2021 года снизила импорт электроэнергии на 44,5% (на 791 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 987,3 млн кВт-ч. В том числе из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 258,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38 млн кВт-ч.

В июле 2021 года импорт электроэнергии составил 1,2 млн кВт-ч против 21,8 млн кВт-ч в июле 2020 года.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев из РФ импортировано 32,9 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,6 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,94 млн) – до $280,83 млн.