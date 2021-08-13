Трускавец ввел карту путешественника с бесплатным посещением музеев и скидками в ресторанах

Трускавец ввел для гостей и горожан Truskavets city card - билет, который предусматривает бесплатный вход в музеи и скидки на экскурсии, оздоровительные услуги и в заведениях общественного питания.

Об этом говорится в сообщении Львовской государственной областной администрации.

Truskavets city card является входным билетом в Музей истории города, а также художественного музея Михаила Биласа. Карта путешественника также позволяет сэкономить 15% на театрализованной экскурсии "Легенды древнего курорта". С такой же скидкой можно воспользоваться услугами центра здоровья и сэкономить 10% на питании в пяти ресторанах, которые присоединились к проекту.

Каждый при желании может приобрести "Билет путешественника" в офисе Трускавецкого информационно-курортного центра (ул. Бориславская, 1). Его цена - 100 грн.

"Билеты такого типа - популярная практика в туристических городах, они есть в Барселоне, Риме, Вене, Стамбуле, Киеве, Львове, Днепре, а теперь - в Трускавце. Эта практика позволяет гостям посетить большее количество интересных локаций и одновременно получить приятный бонус – скидки или бесплатные услуги", - объяснила руководительница управления туризма и курортов Львовской облгосадминистрацииНаталья Табака.

В информационно-курортном центре Трускавца отмечают, от внедрения к этому времени картой путешественника воспользовались более 50 человек.

Сейчас к Truskavets city card уже присоединились 10 заведений и услуг. В дальнейшем список будет расширяться.