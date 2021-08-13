Трускавец ввел карту путешественника с бесплатным посещением музеев и скидками в ресторанах
Об этом говорится в сообщении Львовской государственной областной администрации.
Truskavets city card является входным билетом в Музей истории города, а также художественного музея Михаила Биласа. Карта путешественника также позволяет сэкономить 15% на театрализованной экскурсии "Легенды древнего курорта". С такой же скидкой можно воспользоваться услугами центра здоровья и сэкономить 10% на питании в пяти ресторанах, которые присоединились к проекту.
Каждый при желании может приобрести "Билет путешественника" в офисе Трускавецкого информационно-курортного центра (ул. Бориславская, 1). Его цена - 100 грн.
"Билеты такого типа - популярная практика в туристических городах, они есть в Барселоне, Риме, Вене, Стамбуле, Киеве, Львове, Днепре, а теперь - в Трускавце. Эта практика позволяет гостям посетить большее количество интересных локаций и одновременно получить приятный бонус – скидки или бесплатные услуги", - объяснила руководительница управления туризма и курортов Львовской облгосадминистрацииНаталья Табака.
В информационно-курортном центре Трускавца отмечают, от внедрения к этому времени картой путешественника воспользовались более 50 человек.
Сейчас к Truskavets city card уже присоединились 10 заведений и услуг. В дальнейшем список будет расширяться.