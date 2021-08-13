Гоструда обнаружила более 6 тысяч нелегальных работников после начала проверок

С начала инспекционной кампании по легализации труда была начата 1 951 инспекция и выявлено 6 084 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, среднее количество выявленных незадекларированных работников составило более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в таких сферах как торговля, организация питания и сельское хозяйство. В региональном разрезе больше всего неофициальных сотрудников обнаружили в:

Запорожской области (504),

Винницкой области (465),

Одесской области (428).

Кроме того, во время проведения проверок были заключены трудовые договоры с 2 899 работниками.

"С начала инспекционной кампании наблюдаем положительную динамику по увеличению количества официально оформленных работников. В частности, за первые три дня августа Государственной налоговой службе подано сообщений о трудоустройстве почти 65 тыс. работников. Это на 40% больше, чем за соответствующий период июня. Вообще с 1 июля было получено более 450 тыс. сообщений о принятии сотрудников на работу", – отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу в формальные трудовые отношения.