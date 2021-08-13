Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 миллиарда, – Счетная палата

На начало 2021 года пенсионерам со временно оккупированных территорий, по расчетам Пенсионного фонда, задолжали 83 млрд грн, из которых 11 млрд грн реально могут быть вытребованными лицами, которые находятся на учете на подконтрольной Украине территории.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утверждало порядок совершения соцвыплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц.

"Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошлый период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные траты. В 2020 году такие расходы только для Пенсионного фонда составили 1,1 млрд грн", – говорится в сообщении .

Также долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало 2021 года составили 7,8 млрд грн, из них реальные – 800 млн грн.

По данным Минсоцполитики, за последние пять лет количество переселенцев, которые находятся на учете, уменьшилось почти на 12% – с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.