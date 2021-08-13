Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 миллиарда, – Счетная палата
Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Отмечается, что такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утверждало порядок совершения соцвыплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц.
"Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошлый период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные траты. В 2020 году такие расходы только для Пенсионного фонда составили 1,1 млрд грн", – говорится в сообщении .
Также долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало 2021 года составили 7,8 млрд грн, из них реальные – 800 млн грн.
По данным Минсоцполитики, за последние пять лет количество переселенцев, которые находятся на учете, уменьшилось почти на 12% – с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.