Цель "Северного потока-2" – создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе, – Минэнерго

Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, передает пресс-служба Минэнерго.

По его словам, позиции Украины и Польши относительно оценки российского газопровода "Северный поток-2" совпадают.

"Наши страны солидарны в оценке, что "Северный поток-2" – это геополитический, а не коммерческий проект. Его цель – создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе. Уже сейчас "Газпром" использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке. Если Газпром получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконтрольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, чтобы избавить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром". Тут очень важной является роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", – подчеркнул Галущенко.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.