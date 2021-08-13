Экспорт зерновых нового урожая превысил 4,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 13 августа экспортировала 4,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 419 тыс. тонн больше, чем годом ранее.