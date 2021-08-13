ДТЭК Ахметова покупает "Кировоградоблэнерго"

ООО "ДТЭК Сети", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, запросило разрешение Антимонопольного комитета на приобретение свыше 50% акций ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, регулятор 11 августа начал соответствующее дело о концентрации.

Телеграм-канал "Монополіст" сообщает, что стоимость всего пакета акций обойдется ДТЭК в $80 млн.

Как сообщалось, в апреле "ДТЭК Сети" объявила о приобретении миноритарного пакета акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5%. В компании отмечали, что рассматривают возможность покупки контрольного пакета облэнерго после согласования соответствующей сделки Антимонопольным комитетом.

Перед этим нынешний собственник "Кировоградоблэнерго" – ООО "ВС Груп Менеджмент" – объявил о принудительном выкупе акций облэнерго у миноритарных акционеров.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля этого года заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy, однако других подтверждений этой информации нет.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.