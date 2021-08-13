ДТЭК Ахметова начал импорт угля из Польши

Компания "ДТЭК Энерго" подписала соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши.

Контракт на импорт топлива заключен с угледобывающим предприятием Bogdanka и предусматривает поставку угля в период с августа по январь 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Уголь предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго", в частности, генерации "ДТЭК Западэнерго", чьи станции находятся рядом с границей с Польшей. Отгрузка первой партии продукции ожидается на следующей неделе.

"Импорт угля – это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле мы вынуждены искать дополнительные источники топлива", – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеева.

В компании уточнили, что за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК добыли почти 10 млн тонн газового угля.

По состоянию на 12 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 480 тыс. тонн угля.

Как сообщалось, ранее энергохолдинг "ДТЭК Энерго" на фоне низких запасов угля на складах своих ТЭС начал импорт энергетического угля из Казахстана, компания также ведет переговоры о поставках угля из США.

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Как сообщалось, в начале октября 2020 года ДТЭК Рината Ахметова отказался от аренды имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". Кабмин согласился с предложением ДТЭК вернуть эти шахты в управление государства.

Сейчас в состав ДТЭК входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация ДТЭК суммарной установленной мощностью 13,53 ГВт, представлена "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Западэнерго".