Украина собрала 40 миллионов тонн зерновых нового урожая

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 13 августа намолотили 39,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9 млн га (56% от прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, всего намолочено: пшеницы – 28,7 млн тонн с площади 6,2 млн. га (88% от прогноза), ячменя – 9,42 млн тонн с 2,3 млн га (92%), гороха – 542 тыс. тонн с 232 тыс. га (96%).

Полностью закончили убор ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

Лидерами по урожайности зерновых являются сельхозпроизводители Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных. Так, урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн..