Банки нарастили объем ипотечного кредитования за полгода в 3,4 раза, – опрос Нацбанка

Украинские банки за первое полугодие выдали 4 652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, за июнь банки выдали 955 кредитов на 774,6 млн грн, а за второй квартал – 2 839 таких кредитов на общую сумму в 2,3 млрд грн.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2020 года показатели выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в в 3,4 раза в денежном измерении.

"Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше крепили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемам", – говорится в сообщении.

В Нацбанке уточнили, что рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять наиболее активных банков заключили 90% всех соглашений.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июне 17,3% на первичном рынке и 13,2% – на вторичном. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.