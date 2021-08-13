Тепловики области задолжали "Ивано-Франковскгазу" 26 миллионов

Теплоснабжающие предприятия Ивано-Франковской области, производящие тепло для нужд населения, продолжают наращивать задолженность за услуги распределения природного газа: с начала года сумма долгов перед АО "Ивано-Франковскгаз" выросла на 48% и составила более 26 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

Отмечается, что крупнейшими должниками "Ивано-Франковскгаза" являются КП "Водотеплосервис" – 5,5 млн грн и ГГП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – 20,7 млн грн.

В компании подчеркивают, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу "Ивано-Франковскгаза" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замене газопроводов, что обеспечивает стабильное газоснабжение в течение отопительного сезона и тепло в домах людей.

"Ситуация с ростом задолженности теплоснабжающих предприятий становится опасной. Это угрожает своевременному началу отопительного сезона прежде всего для прикарпатцев, которые пользуются централизованным теплоснабжением", – отмечает коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

Также отмечается, что около 15% доходов "Ивано-Франковскгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные теплоснабжающим компаниям региона. Поэтому снижение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ОАО "Оператор ГТС Украины".