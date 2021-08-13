Больше половины заводов госпредприятия "Укрспирт" перешли в частные руки

На сегодняшний день инвесторы уже внесли средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества.

Об этом глава "Укрспирта" Сергей Блескун сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в управлении госпредприятия остаются 12 объектов, три из них будут выставлены на продажу до конца августа, еще столько же – в сентябре.

"Спиртовой монополии больше нет, есть рынок! Поясню: приватизированные объекты "Укрспирта" получают лицензии на производство и оптовую торговлю и постепенно отнимают у нас клиентов. Кроме этого, с 1 июля этого года начали вводиться в эксплуатацию новые объекты, также получившие лицензии. Их количество будет постепенно увеличиваться", – отметил Блескун.

Он уточнил, что с начала реформы спиртовой отрасли государству принадлежал 41 спиртзавод под управлением ГП "Укрспирт" и 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт". При этом до сих пор не приватизирован ни один из заводов концерна, которые работают как самостоятельные юрлица.

"Для окончания приватизации "Укрспирта" и расчета по всем долгам предприятию необходимы законодательные изменения. Наша работа, работа Министерства экономики и Фонда государственного имущества в направлении приватизации ГП без этих изменений, боюсь, может приостановиться. Поэтому ждем 6-ю сессию Верховной Рады IX созыва и принятия важных для "Укрспирта" решений", – добавил Блескун, уточнив, что речь идет не об отдельном законопроекте а о внесении поправок в уже находящиеся на рассмотрении парламента проекты документов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".