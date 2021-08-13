Россия засекретила данные о поставках газа в Европу на $20 миллиардов, – СМИ

В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил $27 млрд.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, опубликованные в начале августа.

Так называемый "секретный" экспорт и импорт – это те группы товаров, которые таможня скрывает за "секретными кодами" SS, SSSS, в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Так, Россия за январь-июнь 2021 года поставила на мировой рынок самолетов, оружия, боеприпасов и другой скрытой в таможенной статистике оборонной продукции на $4,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт вырос на 31% – тогда он был $3,6 млрд.

Общий засекреченный экспорт товаров за шесть месяцев текущего года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27 млрд. Большая часть (почти три четверти) – это поставки газа в Европу.

Скрытый оборонный экспорт включает самолеты (код 88), оружие и боеприпасы (код 93). Вместе эти категории набирают $4,6 млрд. Кроме того, в оборонный экспорт входят также танки и БТР (код 8710 – $60 млн) и корабли, военные и гражданские (код 8906 – $78 млн).

Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия ($683 млн), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн). У Чехии был самый значительный рост экспорта – почти в шесть раз.

Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 года можно ожидать на уровне $13,5-14 млрд.

Как сообщалось, цены на газ в Европе растут с начала года, достигнув на текущей неделе рекордного за последние годы уровня в $560 за тысячу кубометров.

Перед этим российский "Газпром" с 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Для того, чтобы компенсировать недопоставленные объемы "Газпром" начал отбирать газ из своих хранилищ в ЕС. В то же время поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.