Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов с начала года на 8%

Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-июле 2021 года сократил перевалку грузов на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12,28 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщаеься, за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 9,3% - до 9,81 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 14,8%, до 1,99 млн тонн, снизил перевалку транзитных - на 36,6%, до 474,38 тыс. тонн, увеличил перевалку каботажных - на 68,9%, до 9,29 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в порту упала на 36,4% - до 569,43 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов - на 14%, до 8,06 млн тонн, тарно-штучных увеличилась на 20,4% - до 3,65 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-июле составила 78,41 тыс. TEU (сокращение на 10,4%).

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом - до 23,89 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.