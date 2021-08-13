Польша передаст Украине больше миллиона доз вакцин AstraZeneca

В августе Польша отправит в Украину первую партию вакцины против COVID-19 производства компании AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает Польское радио.

Он уточнил, что Украина в целом получит 1,2 миллиона вакцин, в том числе до конца августа будет передано 650 тысяч доз.

"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Итак, мы хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе",– сказал польский чиновник.

Он уточнил, что речь идет о перепродаже вакцин. В целом Польша имеет 8,6 миллиона доз вакцин, и препараты с более коротким сроком годности будут переданы Украине.

Как сообщалось, Польша заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.