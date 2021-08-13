Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы

Высший антикоррупционной суд конфисковал 1,2 млн грн дохода, полученного народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Ильей Кивой якобы от сдачи в аренду жомовой ямы фирме с признаками фиктивности.

Такое решение коллегия судей ВАКС приняла 13 августа, передает "Слово и дело".

"Иск удовлетворили. С нардепа действующего созыва взыскали в доход государства 1,25 млн гривен. Это первый гражданский иск в ВАКС", – рассказала руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Как сообщалось, САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд о иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату, и взыскании их в доход государства.

Ранее журналисты выяснили, что бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива задекларировал 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг.

За аренду ямы нардепа Кивы площадью почти 400 квадратных метров вместе с гаражом, согласно декларации, платила львовская фирма "Компания "Сиквел", которая фигурирует в одном из уголовных производств, как компания с признаками фиктивности.