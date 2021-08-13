Госстат заметил улучшение деловых ожиданий на строительном рынке

Индикатор деловой уверенности украинском на рынке строительства на третий квартал 2021 года улучшился на 1,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению со вторым кварталом – до "минус" 23,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным проведенного ведомством опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов улучшилась на 2 п.п. – до "минус" 41%.

По итогам опроса, 43% опрошенных компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 56% – как нормальный для сезона.

Повышения цен на свои услуги по итогам третьего квартала текущего года ожидают 39% респондентов, что соответствует показателю предыдущих двух кварталов. 4% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 57% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на 5,4 месяца, что на 0,3 месяца больше, чем во втором квартале. Этот показатель увеличивается со второго квартала 2020 года.

Статведомство отмечает, что в третьем квартале 2021 года негативное влияние на строительство будут оказывать финансовые ограничения (42%), недостаточный спрос (30%) и недостаток рабочей силы (9%).

Сокращения количества работников в июле-сентябре 2021 года ожидают 17% опрошенных компаний, тогда как 18% прогнозируют его рост.

Ранее сообщалось, что объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июне 2021 года увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в июне 2021 года возросли на 19,4% по сравнению с июнем 2020 года.