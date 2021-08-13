Профицит внешней торговли упал за полгода в 2 раза, – Госстат

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2021 года сократилось на 46,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до $0,41 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

В частности, экспорт товаров и услуг в первом полугодии увеличился на 25,5% – до $34,87 млрд, тогда как импорт – на 27,6%, до $34,46 млрд.

В том числе украинский экспорт в страны ЕС вырос на 39% – до $13,39 млрд, тогда как импорт – на 26,5%, до $14,32 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС на 44,8% – до $0,94 млрд.

При этом в торговле товарами по итогам первого полугодия вновь зафиксировано отрицательное сальдо – $1,33 млрд, однако оно сократилось по сравнению с первым полугодием прошлого года на 12,7% благодаря опережающему росту экспорта – на 30,7%, до $29,92 млрд, тогда как импорт увеличился на 28% – до $31,25 млрд.

В целом профицит внешней торговли был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 17,7% – до $2,43 млрд. Это связано с тем, что экспорт услуг вырос всего на 1,5% – до $5,64 млрд, тогда как импорт, вероятно под влиянием сокращения карантинных ограничений и открытием туризма, – на 23,4%, до $3,21 млрд.

Как сообщалось, внешнеторговый баланс в первом полугодии 2020 года был сведен с профицитом в размере $1,07 млрд против дефицита в $1,69 млрд за первое полугодие 2019 года.

в целом по итогам 2020 года дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины составил $0,26 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году, и связано с падением дефицита в торговле товарами в 2,2 раза – до $4,88 млрд.