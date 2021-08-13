Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам "Вектор Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 августа утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры ПАО "Вектор Банк".

Согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", с момента утверждения ликвидационного баланса процедура ликвидации банка считается завершенной, сообщает пресс-служба Фонда.

"В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 12 августа выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Вектор Банк", – сказано в сообщении.

В целом в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 76,1 млн грн, что составляет 98,4% от общей гарантированной суммы.

"В то же время, информируем, что в соответствии со статьей 52 закона требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными", – констатируют в Фонде.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов начал начал процедуру ликвидации "Вектор-банка" в марте 2017 года на основании решения правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Перед этим Нацбанк отнес "Вектор Банк" к категории неплатежеспособных из-за уменьшения ликвидных средств банка и предоставления недостоверной отчетности.

НБУ отмечал, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Выплаты вкладчикам в пределах гарантированной суммы оценивались в 77,7 млн грн.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года по размеру активов банк занимал 86 место (203,8 млн грн) среди 93 действующих на то время банков.

По данным НБУ, собственником 100% акций "Вектор Банка" был Андрей Перкаль, основатель IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора.

В ноябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении руководству ПАО "Вектор Банк", в том числе экс-главе правления, по делу о выводе более 28 миллионов гривен из финучреждения.