Николаевский порт сократил перевалку грузов с начала года на 17%

Николаевский морской порт в январе-июле 2021 года сократил перевалку грузов на 16,96% к аналогичному периоду 2020 года – до 13,83 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 23,97% по сравнению с январем-июлем прошлого года – до 9,53 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 7,17%, до 3,67 млн тонн, транзитных – на 4,61%, до 120,58 тыс. тонн, однако сократил перевалку каботажных – на 12,37%, до 521,32 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за семь месяцев 2021 года сократилась на 12,31% – до 1,84 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 19,02% до 10,09 млн тонн, тарно-штучных – на 9,41%, до 1,9 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Николаевский морской порт в январе-июне 2021 года сократил перевалку грузов на 16,9% к аналогичному периоду 2020 года – до 11,93 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.