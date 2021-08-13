Нацбанк не ожидает значительных потерь для экономики из-за возможного локдауна, – замглавы

Национальный банк Украины в базовом сценарии ожидает осенью вспышку заболеваний, однако не прогнозирует введения жестких карантинных ограничений и значительных потерь для экономики.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes.

"До конца года в Украине будет вакцинировано около 30% взрослого населения. Конечно, это не обеспечит нам коллективный иммунитет. В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии", - рассказал Николайчук.

В то же время, по его словам, в НБУ не ожидают введения жестких карантинных мер и значительных потерь для экономики.

"Даже карантины в январе и марте-апреле этого года продемонстрировали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность", - отметил он.