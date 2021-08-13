Зеленский созвал заседание СНБО на 20 августа

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову организовать проведение заседание Совета в пятницу, 20 августа, в Киеве.

Об этом пресс-служба СНБО сообщила на своей странице в Facebook

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г.Киев заседание СНБО Украины", – сказано в сообщении.

В СНБО уточнили, что все члены Совета уже проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, предыдущее заседание СНБО состоялось 31 июля в Краматорске. По его итогам, среди прочего, было сменено руководство "Укрзализныци".