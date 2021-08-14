В финал конкурса на главу Бюро экономической безопасности прошли глава ГФС, член Совета НБУ и прокурор Офиса генпрокурора

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи прошли в заключительный этап конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом в ходе брифинга сообщил глава комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу после заслушивания предварительно отобранных 12-ти кандидатов.

"Все три кандидата для меня были самыми сильными", – прокомментировал Милованов.

По его словам, все трое кандидатов набрали наивысшую оценку в семь баллов по итогам собеседования.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября 2020 года является членом Совета НБУ, при чем занимает эту должность в третий раз – ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-20014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009 году, членом Партии регионов, депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Атилла Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020 годах был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.