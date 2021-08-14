Нацбанк предупредил две страховые компании за несоблюдение нормативов

Национальный банк применил меру воздействия к двум страховым компаниям, которые действуют в сегменте, отличного от страхования жизни (non-life) – ЧАО "СК "Евроинс Украина" и ЧАО "СК "Каштан".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, Нацбанк обязал "Евроинс Украина" принять меры для устранения нарушений до 7 октября, а "Каштан" – до 27 сентября.

Отмечается, что регулятор применил меру воздействия к "Евроинс Украина" за несоблюдение норматива платежеспособности и достаточности капитала. Это нарушение было установлено по результатам анализа отчетности компании за первый квартал 2021 года.

В свою очередь меру воздействия к "Каштану" применили за ненадлежащее формирование резерва катастроф по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 марта 2021 года, а также за несоблюдение норматива рискованности операций. Эти нарушения установили по результатам анализа отчетности за 2020 год и первый квартал 2021 года.