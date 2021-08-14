Минэнерго пообещало шахтерам направить на выплату зарплат 650 миллионов

За зарплаты шахтерам 16 августа будет перечислено 653 млн грн. Такую сумму Министерство энергетики направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что по запросу, направленному Минэнерго, средства в размере 653,029 млн грн должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа.

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле", – уточнил министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее глава профсоюза шахтеров, народный депутат Михаил Волынец на странице в Facebook сообщил, что шахтеры ГП "Львовуголь" пообещали перекрывать трассы, а также пикетировать Офис президента в случае, если им до 18:00 15 августа не перечислят деньги на зарплату. Как подчеркивают горняки, они не получали заработную плату с марта.

В начале августа шахтеры митинговали у здания Львовской ОГА. Там им пообещали, что средства поступят 15 августа. Работники шахт заявили, что будут ждать до 18:00 указанного дна. Если оплаты не произойдет, то то они готовы перейти "к более радикальным действиям".