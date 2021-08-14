Минэнерго пообещало шахтерам направить на выплату зарплат 650 миллионов
Об этом сообщает Минэнерго.
Отмечается, что по запросу, направленному Минэнерго, средства в размере 653,029 млн грн должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа.
"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле", – уточнил министр энергетики Герман Галущенко.
Ранее глава профсоюза шахтеров, народный депутат Михаил Волынец на странице в Facebook сообщил, что шахтеры ГП "Львовуголь" пообещали перекрывать трассы, а также пикетировать Офис президента в случае, если им до 18:00 15 августа не перечислят деньги на зарплату. Как подчеркивают горняки, они не получали заработную плату с марта.
В начале августа шахтеры митинговали у здания Львовской ОГА. Там им пообещали, что средства поступят 15 августа. Работники шахт заявили, что будут ждать до 18:00 указанного дна. Если оплаты не произойдет, то то они готовы перейти "к более радикальным действиям".