Швейцарская Stadler доставила в Украину электропоезд для тестирования

В Киев для испытаний был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ.

Поезд прибыл из Беларуси, где был построен на мощностях ЗАО "Штадлер Минск", передает ЦТС.

Отмечается, что состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева. Это связано с реализацией анонсированного ранее проекта City Express.

Как сообщалось, 7 мая состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и швейцарской компанией Stadler. Предполагается, что сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Кроме того, в июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.