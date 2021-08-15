Wizz Air с октября закроет базу в Рижском аэропорту

Венгерский лоукостер Wizz Air с 3 октября 2021 года закроет базу в международном аэропорту "Рига".

Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, передает Delfi.

В Wizz Air подчеркнули, что авиакомпания продолжит летать из Риги по 10 направлениям, в том числе и популярным: в Дортмунд, Эйндховен, Осло, Стокгольм, а также в ряд городов Великобритании.

Авиакомпания прекратит выполнять рейсы по маршруту Рига-Рейкьявик, с 17 декабря полеты в столицу Исландии будут осуществляться из Вильнюса.

Ранее сообщалось, что Wizz Air 3 июля после 10-летнего перерыва вернулся в аэропорт "Борисполь" на постоянной основе.