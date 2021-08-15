В Украину с начала года импортировали товаров для борьбы с коронавирусом на $650 тысяч
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За семь месяцев 2021 года в Украину импортировали товаров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью почти $650 тыс. и весом более 10 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
Операции по ввозу таких товаров на таможенную территорию Украины и/или операции по их поставке на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения НДС.
Перечень товаров касается в частности:
- лекарственные средств, иммунобиологических препаратов и пищевых продуктов для специальных медицинских целей;
- дезинфекционных средств, антисептиков и оборудования для проведения дезинфекции;
- медицинских изделий, медицинского оборудования и других товаров, необходимых для осуществления действий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек COVID-19.
Со дня вступления в силу указанного постановления, в марте-декабре 2020 года таких товаров импортировали общей стоимостью более $712 тыс. и весом более 13 тыс. тонн.
Джерело: Гостаможня