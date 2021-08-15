SkyUp в июле увеличила пассажиропоток по сравнению с прошлым годом на 72%

Авиакомпания SkyUp в июле перевезла 364,8 тыс., что почти на четверть больше, чем было в июне, и на 72% больше максимального месячного объема прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Всего в июле перевозчик выполнил 2 235 рейсов, из них чартерных - 1 221, регулярных - 988, еще 26 - позиционные рейсы.

Чартерами воспользовались 219,7 тыс. пассажиров, а регулярными рейсами - 142,1 тыс. человек. На международных направлениях было перевезено 349,8 тыс. пассажиров, на внутренних - 15 тыс.

В числе самых популярных направлений на чартерных рейсах были Анталия (Турция, 46,7 тыс. пассажиров), Тивата (Черногория, 26,7 тыс.), Шарм-эш-Шейх (Египет, 21,9 тыс.). На регулярных - Батуми (Грузия, 10,3 тыс.), Ираклион (Греция, 10 тыс.), Тирану (Албания, 7,5 тыс.).

"Общая статистика чартерных и регулярных полетов из регионов свидетельствует, что больше всего пассажиров из Львова, Харькова и Запорожья мы отправили в Анталию, Тиват и Шарм-эш-Шейх. А топ-3 самых популярных направлений из Одессы по объему перевезенных пассажиров возглавил Киев. На второй и третьей позициях - Анталия и Тиват соответственно", - указано в сообщении.

SkyUp также отмечает, что на пассажирских рейсах в июле было перевезено 46 070 кг грузов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.