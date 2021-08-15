Киев на два дня приостановит вакцинацию из-за Дня независимости

Вакцинация жителей Киева от коронавируса будет приостановлена на два праздничных дня, 23 и 24 августа, в связи с празднованием годовщины независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"23 и 24 августа Центр массовой вакцинации и прививочные пункты в медучреждениях не будут, но прививаться можно раньше - 21 и 22 августа или начиная с 25 августа. Особенно в Департаменте здравоохранения советуют обратить внимание на эту информацию тем киевлянам, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. Несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации", - сказано в сообщении.

В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа) приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем; рабочий день перенесен на субботу, 28 августа. Таким образом, выходные в Украине будут с 21 по 24 августа.