SkyUp получил свой 14 самолет

Среднемагистральный самолет Boeing 737-800 для SkyUp прибыл из ирландского Шаннона в аэропорт "Борисполь" и стал 14 авиалайнером во флоте этого украинского лоукостера.

Самолет окрашен в оранжево-белую стандартную ливрею авиакомпании, оснащен сдвоенными законцовками крыла Split Scimitar, которые помогают экономить топливо, передает avianews.com.

В его салоне размещены 189 кресел - максимально возможное число для данного типа самолета. В аналогичной компоновке Boeing 737-800 использует крупнейший лоукостер Европы Ryanair.

О 14 самолете SkyUp известно, что он имеет заводской номер 33029, выпущен в 2006 году и в последние годы летал в авиакомпаниях Sunwing Airlines, TUI Airlines Nederland, SmartWings, которые специализируются на перевозке туристов к местам отдыха.

В Украине данный борт получит украинскую регистрацию UR-SQP.

SkyUp возобновил рост флота после годового перерыва из-за стремительного восстановления трафика. Например, в июне лоукостер получил Boeing 737-900ER на 215 мест, который стал 12 во флоте.

13 самолетом в начале августа стал Boeing 737-800 2012 года выпуска. SkyUp так торопился пустить его в работу, что даже не перекрасил в свою ливрею и не заменил законцовки крыла - самолет пока летает полностью белым.

Сейчас флот SkyUp включает три разные модификации авиалайнеров Boeing 737: два 737-700 на 149 мест, четыре 737-900ER на 215 мест и восемь 737-800 на 189-мест. Также сейчас на рейсах лоукостера можно увидеть самолет молдавской авиакомпании Flyone. Он страхует SkyUp на случай сбоя в графике полетов.