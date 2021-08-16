Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины".

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса главы государства.

В частности, Кабинет министров должен создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины при участии представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Также правительство должно обеспечить сопровождение в парламенте закона "Об общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы" (регистрационный номер 5723).

Кроме того, Министерству иностранных дел, Минфину совместно с Киевской городской госадминистрацией при участии "Киевводоканала" поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения заключения договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".