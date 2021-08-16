Прокуратура проводит обыски в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА (обновлено)

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции проводят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, а также у заказчика работ и подрядчика по делу о присвоении средств и служебной халатности во время строительства Подольского мостового перехода через Днепр.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обыски проводят в помещении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", ГП "Укргостройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.

По данным следствия, в апреле 2017 между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста.

Позже, в июле 2020 года, исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в который были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 метра.

"Согласно заключению эксперта по итогам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных при строительстве Подольского моста материалов, не выполнялись. В результате этих действий местному бюджету территориальной громады причинены убытки на общую сумму более 4,5 млн грн", – сказано в сообщении.

В свою очередь в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявили, что документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве" уже неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба КГГА.

"Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" всегда способствуют правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы. И этот раз – не исключение", – отмечается в сообщении.

В то же время в ведомстве называют многочисленные обыски на столичных коммунальных предприятиях и в структурных подразделений городской власти "политической акцией и системным давлением".

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